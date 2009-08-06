Карпачова має претензії до Тимошенко

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА переконана, що уряд повинен невідкладно усунути "дискримінаційний підхід до перерахунку пенсій".

Як повідомляє прес-служба омбудсмана, з цього приводу Н.КАРПАЧОВА звернулася до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з поданням про захист прав громадян на перерахунок пенсії.

Як зазначає Н.КАРПАЧОВА, останнім часом до неї надходить багато звернень щодо захисту права пенсіонерів на перерахунок пенсії з більшого заробітку, з урахуванням набутого після її призначення страхового стажу. Відповідно до чинного законодавства перерахунок пенсії має проводитися з урахуванням страхового стажу, набутого після її призначення, та із застосуванням показника заробітної плати (доходу) в середньому на одну особу по Україні.

За її словами, йдеться про заробіток, з якого сплачено страхові внески та який відповідно до зазначеного закону враховується для обчислення пенсії за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. Тобто, при перерахунку пенсії в 2009 році слід застосовувати показник середньої заробітної плати за 2008 рік. Натомість спільним листом Мінпраці та Пенсійного фонду України від 11 березня 2009 року визначено: при здійсненні перерахунку пенсій, на який працюючі пенсіонери мають право відповідно до статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», застосовується показник середньої заробітної плати (доходу) не за 2008-й, а за 2007 рік. У результаті відбувається зменшення розміру пенсії кожному пенсіонерові, який звертається за її перерахунком у поточному році.

На переконання Уповноваженого з прав людини, така позиція суперечить рішенням Конституційного Суду України, які, відповідно до Конституції, не підлягають оскарженню і після прийняття яких визнані неконституційними закони, інші правові акти або їх окремі положення втрачають чинність. Омбудсман вважає, що в Мінпраці невиправдано чекають на схвалення парламентом законопроекту про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам)», оскільки він спрямований не на виконання зазначеного вище рішення Конституційного Суду України, а на подальше звуження конституційних прав громадян.

Тому Н.КАРПАЧОВА поданні до прем‘єр-міністра вимагає вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення центральними органами виконавчої влади гарантованого права громадян на перерахунок пенсії відповідно до чинного законодавства.