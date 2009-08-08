Кого бере на роботу Яценюк?

Начальник Головного управління освіти і науки міста Києва Лілія ГРИНЕВИЧ пішла з посади й працюватиме у передвиборному штабі Арсенія ЯЦЕНЮКА, а заява про її звільнення за власним бажанням вже підписана у Міністерстві освіти.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі фракції Блоку Юлії Тимошенко у Київській міській раді.

«Чи означає це, що тепер уже колишній голова управління освіти і науки Києва Л.ГРИНЕВИЧ таким чином підтвердила, що не впоралась з обов`язками? Навряд чи. Швидше за все, це всього лише передвиборна розстановка сил. Риба шукає, де глибше, а людина, де краще», – заявив депутат від БЮТ у Київраді Олексій ДАВИДЕНКО.

За його словами, покидаючи посаду голови управління, галузь освіти Києва Л.ГРИНЕВИЧ залишає у “більш ніж жалюгідному стані”.

«Школи не готові до початку навчального року: немає грошей на медичні огляди вчителів, на ремонти туалетів, їдалень і класів, на забезпечення шкільної охорони. Щоб виплатити зарплату вчителям, районні управління з травня беруть кредити», - наголосив О.ДАВИДЕНКО.

«У той же час, за роки роботи на посту голови управління Лілія Михайлівна (ГРИНЕВИЧ) обзавелася великою кількістю зв`язків у сфері освіти не лише Києва. Цей факт, ймовірно, і зіграв вирішальну роль при її переході в штаб А.ЯЦЕНЮКА», - припустив О.ДАВИДЕНКО.

Як повідомляють у фракції БЮТ у Київраді, обов`язки начальника Головного управління освіти Києва виконуватиме Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, а документи про його призначення на цю посаду знаходяться на узгодженні в Міністерстві освіти.

Проте це не є приходом «нової» людини в систему управління київською освітою, адже «саме В.ЖУРАВСЬКИЙ курує роботу цього управління серед заступників Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. І його призначення на посаду голови Управління освіти Києва – це послідовні дії команди мера, спрямовані на концентрацію всіх важелів впливу в одних руках. У президентській гонці це також зіграє свою роль», - зауважив О.ДАВИДЕНКО.

Він зазначив, що в разі погодження Міносвіти В.ЖУРАВСЬКОГО на посаду Голови управління освіти і науки міста Києва це буде третя посада, яку він обійматиме у КМДА.

«Чи здатна людина, яка є депутатом Київради, заступником мера, куратором кількох управлінь КМДА, впоратися з проблемами в галузі освіти столиці – прогнозувати не складно. Адже, як бачимо, людина, яка займала лише одну цю посаду, – галузь фактично розвалила» - додав О.ДАВИДЕНКО.