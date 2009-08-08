Янукович хоче створити центр, щоб «визначати больові точки»

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ планує створити загальнонаціональний антикризовий центр, що складався б з представників усіх парламентських партій, а також представників української інтелектуальної еліти.

Про це він повідомив у своїй статті для тижневика «Дзеркало тижня» .

«Я виступаю з ініціативою створення загальнонаціонального антикризового центру. Його завдання - акумулювати всю інформацію про стан справ у країні як з офіційних, так і з альтернативних джерел, визначати больові точки і пропонувати варіанти вирішення конкретних завдань», - заявив політик.

На його думку, до роботи антикризового центру необхідно буде залучити представників парламентських партій, а також інтелектуальні кола українського суспільства.

«Такий центр має бути створений за участі всіх сил, представлених у парламенті, а також української інтелектуальної еліти. Про його роботу народ має бути інформований максимально в режимі прямої трансляції», - упевнений В.ЯНУКОВИЧ.

Політик припускає, що створення і повноцінна діяльність подібного центру стануть можливими тільки після майбутніх президентських виборів.

«Я думаю, що реально створити такий антикризовий центр можна буде вже після виборів, оскільки тільки народ може дати йому кредит довіри», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.