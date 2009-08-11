Заява Медведєва - закид не Ющенку, а всій Україні

Росія прагне не тільки зміни Президента України, але й курсу Української держави.

Про це заявила в інтерв’ю УНІАН народний депутат України Ольга ГЕРАСИМ’ЮК (фракція НУ-НС), коментуючи сьогоднішнє звернення Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА.

За її словами, йдеться про “системну технологію, спрямовану саме на зміну курсу нашої держави”. “Звичайно, - сказала депутат, - що для Росії Президент України Віктор ЮЩЕНКО біль номер один, та все таки Кремль більше непокоїть, і саме проти цього спрямований їх удар перед президентськими виборами в Україні - демократичність влади в Україні, якій дано початки в 2004 році”.

О.ГЕРАСИМ’ЮК зазначила, що “один з кандидатів у Президенти України заявив, що в разі його обрання він всі питання швиденько познімає”. При цьому вона додала, що Президенту Росії Д.МЕДВЕДЄВУ “не варто повторювати помилки попередника і двічі наперед вітати того, кого в Росії підтримують, бо, як показує історія, часом трапляються збої в такій тактиці”.

О.ГЕРАСИМ’ЮК вважає, що можна спостерігати “системне невдоволення з боку Росії стосовно незалежницької державницької позиції України”. За її словами, для Росії демократична самостійна Україна, яка “просувається до Європи”, є перешкодою “при побудові новітньої російської імперії”. Тому, додала вона, російською стороною категорично не сприймається все, що стосується “нашої історії, нашої культури”, зокрема, і “засудження злочинів колишніх страшних режимів”.

О.ГЕРАСИМ’ЮК наголосила, що напередодні 18-ї річниці незалежності України “нас не може не хвилювати тон, форма і зміст звернення Президента Росії”. Вона додала, що “не може не бути відзначена неадекватність запропонованої мови, її агресія та істеричне нагнітання ситуації”, що негативно вплине на відносини України та Росії.

О.ГЕРАСИМ’ЮК вважає, що це звернення має стати сигналом для “консолідації національно-демократичних здорових сил і формування політичної сили, яка буде підтримана суспільством і об’єднає його незалежно від мови спілкування, оскільки йдеться про незалежність держави”.

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Народний депутат, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО назвав „цинічною” сьогоднішню заяву російського Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА про антиросійський курс керівництва України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

Лідер УНП вважає, що висилання російських дипломатів є „лише приводом для цієї заяви”. Реальними ж причинами, на думку Ю.КОСТЕНКА, є дві: „турбота про російський інтерес та відбір потенційних кандидатів у Президенти: виходячи з реакції на заяву, Росія обиратиме того, кого буде підтримувати на виборах”.

„Сьогоднішня заява стоїть в одному ряду із вкрай заполітизованим візитом Патріарха Московського КИРИЛА, заявами щодо нібито незаконної торгівлі Україною зброєю з Грузією, щодо російських інтересів до української ГТС, щодо свого бачення історичної справедливості у питаннях голодомору, Івана Мазепи, і є ще одним кроком у спланованій політиці РФ по відношенню до України”, - вважає Ю.КОСТЕНКО.

Водночас Ю.КОСТЕНКО зауважив, що „попри нечуване нахабство „дружнього сусіда”, українські парламентарії не зможуть забути про вузько партійні інтереси і об’єднатися навколо захисту національного інтересу”. „В українській політиці головна політична барикада пролягає між тими, хто хоче, щоб українська політика базувалась на національному інтересі, і тими, хто прагне, щоб політика незалежної України продовжувала обслуговувати економічні та геополітичні інтереси Росії”, - підкреслив лідер УНП.

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Народний депутат України Ірина ГЕРАЩЕНКО розцінює сьогоднішнє звернення Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА не лише як закид Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, а як закид незалежності України, зроблений напередодні її 18-ї річниці.

Про це І.ГЕРАЩЕНКО сказала в коментарі УНІАН.

Також депутат заявила, це звернення Д.МЕДВЕДЄВА є втручанням у внутрішню політику України.

“Ця заява є прямим втручанням у внутрішню політику України, тому що вона стосується не лише двосторонніх українсько-російських відносин, а й тих питань, які є виключно внутрішніми питаннями України, зокрема, питань зовнішньої політики”, - сказала вона.

“Хотілося б нагадати шановним російським владноможцям, що Україну до НАТО веде Президент ЮЩЕНКО не згідно зі своєю власною волею, а згідно з законами України, які було прийнято 2003 року за активної участі Партії регіонів, яку сьогодні очолює пан ЯНУКОВИЧ, і за часів спікерства ЛИТВИНА”, - додала І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона вважає звернення Президента РФ несправедливим, оскільки В.ЮЩЕНКО з перших днів свого президентства продемонстрував, що стратегічні відносини з Росією є пріоритетом для України, і що для нього це набагато важливіше, ніж власні амбіції і емоції.

І.ГЕРАЩЕНКО нагадала, що свій перший візит В.ЮЩЕНКО на другий день після інавгурації здійснив саме до Москви. Крім того, за словами І.ГЕРАЩЕНКО, за ініціативою українського Президента було створено комісію ЮЩЕНКО-ПУТІН, робота якої “забуксувала” не з вини української сторони.

“Звичайно, така недалекоглядна і недружня політика російського керівництва - це абсолютний повтор помилок 2004 року, який призведе до тих самих результатів, тому що українське суспільство довело, що воно не терпить зовнішнього втручання в президентські вибори, і ці заяви насправді зашкодять прокремлівським кандидатам, які вже сьогодні починають підспівувати своїм зовнішнім адвокатам”, - зазначила депутат.

“Якщо візит Патріарха КИРИЛА, можливо, і додав голосів ЯНУКОВИЧУ, який переслідував його по п’ятах і супроводжував більше, ніж деякі духовні особи, то, звичайно, такі заяви не додадуть улюбленицю Москви”, - додала депутат.

І.ГЕРАЩЕНКО також зазначила, що звернення Президента Росії є дуже серйозним викликом для українсько-російських відносин, який треба розцінювати як закид українському народу і державі. Тому, вважає депутат, сьогодні було б дуже важливо, аби Президент, прем’єр-міністр і спікер продемонстрували спільну позицію щодо цього звернення.

“Президент, прем’єр, спікер і всі майбутні учасники президентської кампанії мають продемонструвати, що для них пріоритетом номер один є незалежність України, а в зовнішній політиці - стратегічність розвитку українсько-російських відносин, але відносин партнерства, а не позиції меншого брата і меншовартості”, - сказала вона.

На думку депутата, якщо деякі кандидати в Президенти вже сьогодні будуть демонструвати своє підспівування і адвокатську позицію по відношенню до Росії, то це насправді не додасть їм як претендентам на президентське крісло.

І.ГЕРАЩЕНКО зазначила, що як в українського, так і в російського суспільства викликає подив, чому за півтора роки президентства Д.МЕДВЕДЄВА не було жодної повноцінної зустрічі, хоча українська сторона неодноразово запрошувала Президента Росії відвідати Україну. “Мабуть, було б логічніше, якби ті питання, які турбують і Україну, і Росію, обговорювалися на двосторонніх зустрічах, зокрема, в комісії ЮЩЕНКО-МЕДВЕДЕВ, яка не працює не з вини української сторони”, - додала депутат.