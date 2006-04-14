Омельченко має намір виконувати обов’язки голови КМДА

Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО має намір виконувати свої обов’язки на посаді голови Київської міської державної адміністрації до указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про призначення на цю посаду нового мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН.

«Я сьогодні знаходжусь на посаді голови Київської міської державної адміністрації згідно з законом про місто Київ. Президент України указу про звільнення мене з посади голови КМДА не підписував. Я виконую свої обов’язки», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

На запитання, як він ставиться до того, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає цей указ лише формальністю, О.ОМЕЛЬЧЕНКО сказав: «Якщо всі укази формальність, то можна все сьогодні робити».