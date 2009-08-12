Шлапак: уряд підмінив іпотеку передвиборним популізмом

Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК називає передвиборним популізмом механізм використання урядом коштів Державної іпотечної установи.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ШЛАПАК висловив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Уряд вибрав не найпростіше рішення і шлях. На мій погляд, йдеться про гарну ідею, але, на превеликий жаль, все це дуже серйозно нагадує передвиборний популізм», - сказав О.ШЛАПАК.

Заступник глави Секретаріату нагадав, що уряд надав Державній іпотечній установі державні гарантії на 1 млрд. грн. з державного бюджету. «Ці гарантії видавалися на іпотеку, а ми перетворили іпотечну установу на рієлтерську контору, яка сьогодні з кондачка роздає квартири. Завтра-післязавтра ці 500 мільйонів потрібно буде повертати. І як це буде зроблено – я не розумію. Таким чином, відбулася підміна понять», - вважає він.

Крім того, на думку О.ШЛАПАКА, такий механізм використання іпотечних коштів не дозволить забезпечити житлом всіх, хто має потребу. «Нагадаю, що в державі 1,2 млн. громадян стоять в черзі. Допомогти п`яти тисячам чоловік за рахунок державного бюджету, безумовно, добра справа, але ми не вирішуємо проблеми в цілому», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що до кінця року уряд через Державну іпотечну установу купить у будівельних компаній більш як 10 тис. квартир для черговиків-пільговиків.

На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив рішення викупити 1685 недобудованих квартир у 40 будівельних компаній за рахунок коштів державної іпотечної установи у розмірі 445 млн. грн.