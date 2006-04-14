Глава держави зосередиться на реформах в АПК. Радіозвернення Ющенка

Завтра о 18:00 прозвучить радіозвернення Президента Віктора ЮЩЕНКА до Українського народу.

Як повідомляє прес-служба Президента, глава держави зосередиться на реформах в агропромисловому комплексі та заходах, які відбудуться в рамках Року села. Президент також підведе підсумки розвитку аграрного сектору минулого року.

Звернення транслюватимуть три програми Українського радіо та «Радіо ЕРА» FM з повтором у неділю, 16 квітня, о 10:00.

Українське радіо також повторить виступ у суботу о 22:00.

Крім того, звернення Президента можна послухати в інтернеті.

За кордоном воно прозвучить в ефірі Всесвітньої служби «Радіо Україна» Українського радіо.