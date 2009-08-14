БЮТ знову хоче скликати ВР на позачергову сесію
Аби подолати вето Ющенка
21 серпня у Верховній Раді планується провести позачергову сесію.
Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомило джерело у парламенті.
За словами співрозмовника агентства, проведення позачергової сесії ініціює фракція БЮТ.
Підставою для проведення позачергової сесії є необхідність подолання вето Президента України на ряд документів. Зокрема, це стосується закону щодо фінансування Євро-2012.
Крім того, у Верховній Раді не виключають, що Президент Віктор ЮЩЕНКО заветує зміни до закону про вибори глави держави.
За словами співрозмовника агентства, голова ВР Володимир ЛИТВИН відповідний закон, ухвалений 24 липня, підписав 1 серпня, але направив до Президента 3 серпня, і тому вето на цей документ очікується до 18 серпня.