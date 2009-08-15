На Прикарпатті проходить фестиваль аматорського мистецтва

15-16 серпня у Городенці Івано-Франківської області проходить II обласний відкритий фестиваль аматорського мистецтва «Покутські джерела».

Як повідомили УНІАН у Городенківській райдержадміністрації, сьогодні, у перший фестивальний день, під девізом «Королівство української книги» відбудеться презентація книг, які видали спеціально до «Покутських джерел».

Це, зокрема, «Покуття з археологічного погляду» Адама КІРКОРА, «У полоні стереотипів та інші есеї» Євгена БАРАНА, «Скрижалі покутської Городенківщини» Ярослава ЛЕВКУНА та інші.

Два фестивальні дні діятиме книжкова виставка-продаж, на якій презентуватимуть твори членів обласної організації Національної спілки письменників України.

На міському стадіоні проходитимуть богатирські ігри.

Окрім цього, відбудеться демонстрація документального фільму «Городенківщина - краса Покуття» та урочисте відкриття шахового клубу імені Сало Флора - гросмейстера міжнародного класу, уродженця Городенки.

У неділю в церквах міста і Городенківського району відправлять святкові богослужіння «за покутський український рід».

Завтра на центральній площі райцентру урочисто відкриють концертну частину фестивалю. Конкурсна програма учасників «Покутських джерел» триватиме до 18.00.

Також під час фестивалю відкриють етнографічний музей «Покуття», діятиме виставка виробів народних умільців покутського краю та Івано-Франківщини.

Завершиться фестиваль святковим гала-концертом професійних колективів, окремих виконавців і гостей фестивалю. Серед запрошених - Павло ДВОРСЬКИЙ, Олег СКРИПКА, Павло і Петро ПРИЙМАКИ, гурт «Мандри».

Дрес-код фестивалю - вишиванка.