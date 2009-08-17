Націоналісти про Другу світову, УПА, героїзацію та "сочинську змову"

Всеукраїнське об`єднання "Свобода" закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА в переддень 67-ої річниці створення Української Повстанської Армії визнати воїнів ОУН-УПА борцями за державну незалежність України та надати звання Героя України Степану Бандері.

Про це йдеться в заяві політвиконокму ВО “Свобода”, переданій УНІАН.

В “Свободі” наголошують, що це єдиний спосіб раз і назавжди припинити спекуляції на тему Українських визвольних змагань. “Це найдієвіший засіб захисту українців від змовницької пропаганди колишніх окупантів, які пориваються вказувати, кого ми маємо "героїзувати”. Українська влада повинна пам`ятати, що страусяча політика ігнорування загроз, покірного витирання плювків та сподівання на "умиротворення агресора", будь то Москва чи Берлін, завжди приводить до катастрофічних результатів”, - говориться в заяві.

В “Свободі” нагадали, що 14 серпня 2009 року у Сочі (РФ) канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ на спільній прес-конференції з президентом РФ Дмитром МЄДВЄДЄВИМ запевнила московського очільника, що "Німеччина буде протидіяти героїзації нацизму та націонал-соціалізму в Україні". “Цей брутальний випад у бік українців, які на своїх плечах винесли основний тягар Другої світової війни, розв`язаної Москвою і Берліном, свідчить про те, що так звана "шрьодерізація" (перебування євро-бюрократів на зарплаті Кремля) досягла піку”, - говориться в заяві.

При цьому, нагадують в організації, Президент РФ схвалив заяву А.МЕРКЕЛЬ і повідомив, що не бачить перспектив для відновлення нормальних взаємин Росії та України при теперішній українській владі.

Всеукраїнське об`єднання "Свобода" вважає, що Україна має жорстко відреагувати на "сочинську змову". По-перше, Міністерство закордонних справ України мусить викликати послів Німеччини та Російської Федерації і вручити їм ноти протесту у зв`язку з втручанням керівників їхніх держав у внутрішні справи України. По-друге, керівництво України зобов`язане дати політичну оцінку “реваншистським” заявам А.МЕРКЕЛЬ і Д.МЕДВЕДЄВА.