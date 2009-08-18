Регіонали голосуватимуть за подолання двох вето Ющенка

Фракція Партії регіонів голосуватиме за подолання вето на закони про внесення змін до законодавства про вибори Президента України і про внесення змін до Державного бюджету в частині фінансування підготовки до Євро-2012, винесених на розгляд позачергового засідання Верховної Ради у п`ятницю, 21 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ сьогодні на прес-конференції.

М.АЗАРОВ пояснив, що таким чином стане неможливою фальсифікація виборів Президента, а суди не матимуть права втручатися у визначення результатів виборів.

Мотивуючи намір голосувати за законопроект, яким передбачене збільшення сум перерахунків Національного банку України до держбюджету для фінансування Євро-2012, М.АЗАРОВ зазначив, що таким чином опозиція хоче прибрати всі можливі нарікання уряду на недостатність коштів для фінансування цього проекту.

Цю позицію своєї політичної сили також підтвердила заступник голови фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За словами Г.ГЕРМАН, таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні президії політради Партії регіонів.