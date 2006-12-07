Ющенко назвав головний пріоритет

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що стратегічною метою України є членство в Європейському Союзі та НАТО.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв`ю агентству Bloomberg.

“Наша стратегічна мета – членство. Люди не підтримують ідею вступу України до НАТО, тому що вони нічого не знають про цей Альянс і його цілі. Люди все ще керуються міфами п`ятдесятих років, коли ця організація створювалася проти Радянського Союзу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України також повідомив, що дефіцит інформації про Північноатлантичний альянс буде ліквідований за допомогою спеціальної інформаційної кампанії, щоб досягти підтримки на вступ України в ЄС і НАТО та об`єднати прозахідну й проросійську групи суспільства. В.ЮЩЕНКО зазначив, що був би радий, якби Україна вступила до НАТО під час його президентства.

«Ми почнемо спеціальну програму, націлену на інформування суспільства про те, що таке НАТО, про історію цієї організації та програму дій наступного року. Україна є частиною Європи. Ми маємо багато спільних інтересів, тому ми повинні мати спільну систему безпеки», - аргументував він.

На думку В.ЮЩЕНКА, на шляху до членства України в Євросоюз головним завданням залишається адаптація національного законодавства до європейського. «Наш головний пріоритет – ввійти до складу Європейського Союзу. Для реалізації цієї мети нам необхідно адаптуватися до європейських законів, щоб допомогти національним виробникам. Ми можемо розширювати свою співпрацю й зі східним регіоном, зокрема з Росією та Казахстаном, але не порушуючи при цьому правил євроринку», - пояснив Президент України.