Меркель дала зрозуміти Кремлю: підрив суверенітету України зійде йому з рук?

Відносно України Меркель і Медведєв вступили в "мюнхенську змову", вважає оглядач The TimesТоні Хелпін. "Медведєв у присутності Меркель фактично розірвав відносини з прозахідним керівництвом України і дав зрозуміти, що Кремль збирається втрутитися в президентські вибори у цій країні на користь найбажанішого для себе кандидата", - пише автор, коментуючи вислови президента РФ після зустрічі з канцлером Німеччини у п`ятницю.

Меркель відмовчалася, підкреслює видання. Українська сторона здивована, Кремль, що має намір повернути Україну в сферу своїх інтересів, задоволений.

"Київ побоюється, що Кремль розіграє "кримську карту" в ході виборів або пізніше, щоб дестабілізувати режим, який визнає недостатньо проросійським", - відзначає газета. Не можна виключати реалізації сценарію зі збройною інтервенцією російських військ для захисту російських громадян, як це було в Грузії, пише автор, нагадуючи, що минулого тижня Медведєв вніс до Держдуми законопроект, що уповноважує його застосовувати війська за кордоном.

Кремль бачить у мовчанні Меркель знак, що підрив суверенітету України зійде йому з рук, як раніше зійшли з рук дії відносно Грузії, резюмує автор.

ИноПресса