Партія "Родина" спровокувала конфлікт на ринку "Північний"

Громадськість Одеси вкрай стурбована новими проявами насильства, спровокованими напередодні Дня Незалежності України активістами створеної на гроші російських спецслужб партії «Родина».

Про це йдеться у спільному зверненні обласних організацій партій і громадських організацій Одеси, направленому сьогодні Президенту, прем`єр-міністру, Генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ і голові Служби безпеки України “у зв`язку із спровокованими кривавими зіткненнями і масовими безладами в обласному центрі”.

«Події, що мали місце 21 серпня на ринку «Північний», в ході яких постраждали і звичайні громадяни, і співробітники міліції, - наголошується, зокрема, в документі, - стали прямим продовженням цілеспрямованої кампанії, що ведеться протягом кількох місяців, по штучному створенню в Одесі вогнища напруженості».

«Хоча ніяких об`єктивних причин для спалаху насильства, а також актів саботажу і інформаційного терору, розв`язаного на підконтрольному «Родині» телеканалі «АТВ» не було і не буде, - підкреслюють підписанти звернення – лідери партії «Реформи і Порядок», УНП, Народного Союзу «Наша Україна», Республіканської Християнської партії, Християнсько-демократичного союзу, Гільдії одеських підприємців, Асоціації роботодавців у сфері торгівлі і громадського харчування «Фортеця», Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України, Спілки громадських організацій «Згода» та інших організацій.

Більше того, на думку авторів документа, «керівництво Одеси і області зробили все необхідне, щоб конфлікт між власниками ринку «Північний» і групою орендарів було вирішено на користь обох сторін”.

“Компроміс був фактично досягнутий, ставка орендної платні обмежена. Але саме у цей момент керівники «Родини» - МАРКОВ, БОВБОЛАН і КВАСНЮК стали підбурювати орендарів до повної відмови від сплати орендних платежів і фактичної експропріації ринку. Тактикою реалізації цих планів було вибрано силове захоплення ринку і перекриття життєво важливої автомагістралі”, - зауважують автори звернення.

Вони зазначають, що «це не перший акт саботажу і не перша спроба чинити організований опір органам правопорядку з боку партії, що стоїть на відкрито антидержавницьких позиціях».

«Проте, всупереч наявності неспростовних доказів особистої участі лідерів «Родини» у побитті політичних опонентів, застосуванні сили по відношенню до співробітників СБУ, організації масових безладів і актів саботажу, розпалюванні міжнаціональної і міжконфесійної ворожнечі, вони залишаються на волі. Замість адекватної і принципової реакції на антидержавницькі злочини ми дотепер бачили тільки спроби безпринципного загравання з насильниками і провокаторами з боку деяких високопосадовців», - наголошується у документі.

Представники партій і громадських організацій Одеси вимагають «рішучих дій по відновленню законності, захисту прав жителів Одеси і національної безпеки України».

«Якщо Президентові, прем`єр-міністру, Генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ, голові Служби безпеки України не сила боротися з подібними явищами, то це означає, що в країні дійсно не залишилося жодного дієздатного інституту влади», - підсумовують автори спільного звернення.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня на ринку «Північний» внаслідок відмови підприємців платити орендну платню за торгові павільйони сталися сутички з охоронцями ринку і підпал робочого кабінету директора ринку.

За словами керівника міського управління міліції Едуарда ДОБРИНІНА, безлади і бійку спровокувала одна з політичних сил, в результаті постраждали два співробітники міліції.

Після бійки група підприємців вирішила блокувати одну з найважливіших міських магістралей - 6-смугову Миколаївську дорогу, що з’єднує центр Одеси з 300-тисячним «спальним» житловим масивом Котовського.

Магістраль розблоковували, коли о 21.00 до учасників акції прибув член політради партії «Родина» Сергій БОВБАЛАН.

Партія виступила із заявою в захист підприємців ринку «Північний».