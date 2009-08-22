Партія "Родина" спровокувала конфлікт на ринку "Північний"
Звернення партій та організацій Одеси
Громадськість Одеси вкрай стурбована новими проявами насильства, спровокованими напередодні Дня Незалежності України активістами створеної на гроші російських спецслужб партії «Родина».
Про це йдеться у спільному зверненні обласних організацій партій і громадських організацій Одеси, направленому сьогодні Президенту, прем`єр-міністру, Генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ і голові Служби безпеки України “у зв`язку із спровокованими кривавими зіткненнями і масовими безладами в обласному центрі”.
«Події, що мали місце 21 серпня на ринку «Північний», в ході яких постраждали і звичайні громадяни, і співробітники міліції, - наголошується, зокрема, в документі, - стали прямим продовженням цілеспрямованої кампанії, що ведеться протягом кількох місяців, по штучному створенню в Одесі вогнища напруженості».
«Хоча ніяких об`єктивних причин для спалаху насильства, а також актів саботажу і інформаційного терору, розв`язаного на підконтрольному «Родині» телеканалі «АТВ» не було і не буде, - підкреслюють підписанти звернення – лідери партії «Реформи і Порядок», УНП, Народного Союзу «Наша Україна», Республіканської Християнської партії, Християнсько-демократичного союзу, Гільдії одеських підприємців, Асоціації роботодавців у сфері торгівлі і громадського харчування «Фортеця», Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України, Спілки громадських організацій «Згода» та інших організацій.
Більше того, на думку авторів документа, «керівництво Одеси і області зробили все необхідне, щоб конфлікт між власниками ринку «Північний» і групою орендарів було вирішено на користь обох сторін”.
“Компроміс був фактично досягнутий, ставка орендної платні обмежена. Але саме у цей момент керівники «Родини» - МАРКОВ, БОВБОЛАН і КВАСНЮК стали підбурювати орендарів до повної відмови від сплати орендних платежів і фактичної експропріації ринку. Тактикою реалізації цих планів було вибрано силове захоплення ринку і перекриття життєво важливої автомагістралі”, - зауважують автори звернення.
Вони зазначають, що «це не перший акт саботажу і не перша спроба чинити організований опір органам правопорядку з боку партії, що стоїть на відкрито антидержавницьких позиціях».
«Проте, всупереч наявності неспростовних доказів особистої участі лідерів «Родини» у побитті політичних опонентів, застосуванні сили по відношенню до співробітників СБУ, організації масових безладів і актів саботажу, розпалюванні міжнаціональної і міжконфесійної ворожнечі, вони залишаються на волі. Замість адекватної і принципової реакції на антидержавницькі злочини ми дотепер бачили тільки спроби безпринципного загравання з насильниками і провокаторами з боку деяких високопосадовців», - наголошується у документі.
Представники партій і громадських організацій Одеси вимагають «рішучих дій по відновленню законності, захисту прав жителів Одеси і національної безпеки України».
«Якщо Президентові, прем`єр-міністру, Генеральному прокурору, міністру внутрішніх справ, голові Служби безпеки України не сила боротися з подібними явищами, то це означає, що в країні дійсно не залишилося жодного дієздатного інституту влади», - підсумовують автори спільного звернення.
Як повідомляв УНІАН, 21 серпня на ринку «Північний» внаслідок відмови підприємців платити орендну платню за торгові павільйони сталися сутички з охоронцями ринку і підпал робочого кабінету директора ринку.
За словами керівника міського управління міліції Едуарда ДОБРИНІНА, безлади і бійку спровокувала одна з політичних сил, в результаті постраждали два співробітники міліції.
Після бійки група підприємців вирішила блокувати одну з найважливіших міських магістралей - 6-смугову Миколаївську дорогу, що з’єднує центр Одеси з 300-тисячним «спальним» житловим масивом Котовського.
Магістраль розблоковували, коли о 21.00 до учасників акції прибув член політради партії «Родина» Сергій БОВБАЛАН.
Партія виступила із заявою в захист підприємців ринку «Північний».