Керівники держави поклали квіти до пам'ятників видатним українцям

Сьогодні, у День Державного прапора, Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Києві поклав квіти до пам`ятників видатним українцям - Володимиру Великому, Богдану Хмельницькому, Тарасу Шевченку, першому президенту Михайлу Грушевському.

Про це повідомляє офіцйний сайт Президента.

Вшанувати пам`ять видатних співвітчизників також прийшли голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, політичні, громадські, культурні та релігійні діячі.

В урочистій церемонії також взяли участь юнаки і дівчата, яким сьогодні Президент вручив паспорти громадян України.