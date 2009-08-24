Ющенко підписав указ про всенародне обговорення його змін до Конституції
Президент виклав свою позицію
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про всенародне обговорення його законопроекту щодо змін до Конституції України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на Майдані Незалежності у Києві зі зверненням до українського народу з нагоди Дня Незалежності України.
Президент висловив переконання, що без проведення конституційної реформи не можна провести якісні реформи в Україні.
Він виклав свою позицію щодо необхідності конституційних змін, у тому числі скасування депутатської недоторканності, і нагадав, що всі пропозиції викладені у законопроекті, зареєстрованому у Верховній Раді у березні цього року.
Водночас, В.ЮЩЕНКО зауважив, що парламент досі не розглянув цей законопроект і, на його переконання, не зробить цього і в подальшому.
Саме це, за словами Президента, і спонукало його підписати указ про всеукраїнське обговорення законопроекту. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що думка громадськості України є дуже важливою.
«Я готовий вислухати думку кожного українця. Вірю, що таке обговорення викличе широку громадську реакцію, яка змусить членів парламенту дбати не про свої крісла, а про свій народ», - сказав В.ЮЩЕНКО.