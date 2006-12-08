Катеринчука не цікавлять перипетії в НСНУ

Народний депутат України, колишній член НСНУ Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що в “Народному Союзі Наша Україна” здійснюються спроби переформувати партію під нову ситуацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам сьогодні у Києві.

На прохання журналістів прокоментувати вчорашнє рішення засідання Ради НСНУ, М.КАТЕРИНЧУК зауважив, що йому складно коментувати вчорашнє засідання Ради НСНУ, бо він не був там присутній, але по рішеннях, які були прийняті, «я думаю, що йде намагання переформатувати партію під нову ситуацію».

«Боротьба йде не за людей, а боротьба іде за структуру і бренд», - сказав він.

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, він шкодує, що саме так вирішується це питання. Депутат зауважив, що на з’їзді партії демократична платформа давала надію змінити не тільки адміністративну модель, а й ще долучити до втілення програмних засад НСНУ ідеологічну частину. «В моєму розумінні адміністративний підхід переміг демократичний», - сказав він.

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, він вийшов з партії саме тому, що його звинувачували у спробах розколоти партію, у амбіціях бути лідером. «Я не хотів бути лідером в цій партії, я хотів там демократії. Демократична платформа програла в цій партії, тому я пішов з неї», - сказав депутат.

Він додав, що зараз його не цікавлять перипетії в НСНУ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 грудня, відбулось засідання Рада НСНУ. На засіданні главу Секретаріату Президента Віктора БАЛОГУ було обрано головою Ради, головою виконкому партії – Романа БЕЗСМЕРТНОГО. Також Рада НСНУ обрала Президію у складі 14 осіб.