Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що цього року ціна на газ для населення підвищуватися не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, звертаючись до жителів Рівненської області, присутніх на церемонії відкриття руху на ділянці дороги Київ-Чоп.

«Не буде ніяких підвищень для населення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) офіційно підтвердила, що підвищила ціни на газ для населення і підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ).

Згідно з офіційним повідомленням, розміщеним на сайті комісії, НКРЕ, зокрема, ухвалила рішення про підвищення на 20% роздрібних цін на природний газ для населення – з 1 вересня і граничного рівня цін на газ для ТКЕ – з 1 жовтня ц.р.

Раніше, 23 липня НКРЕ офіційно спростувала інформацію про те, що 9 липня ухвалила рішення про підвищення тарифів на природний газ для населення і ТКЕ.