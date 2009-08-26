У Ющенка підозрюють, що Тимошенко грає на руку російським компаніям

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Соколовський про перерозподіл коштів
Перерозподілом коштів із програм ядерної енергетики на поточні витрати вугільної галузі уряд формує нові загрози енергетичній безпеці України.
Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, про це заявив представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.
Він констатував, що державні програми зі створення ядерно-паливного циклу в Україні та з розвитку власного уранового виробництва не виконуються. Із запланованих у державному бюджеті України 2009 року близько 889 млн. грн. на зазначені цілі освоєно лише близько 130 млн. грн., що майже вдвічі менше, ніж у 2008 році.
Разом із цим Кабінет міністрів України постановою № 883 від 19 серпня 2009 року перерозподілив бюджетні кошти зі згаданих стратегічних програм у сфері ядерної енергетики на покриття поточних витрат вугільної галузі, нагадав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.
Таким чином, за його словами, всупереч українським національним інтересам і вимогам Президента України реформувати і забезпечити рентабельне функціонування вугільної галузі, уряд прийняв популістське рішення, покликане тимчасово заспокоїти українських шахтарів за рахунок скорочення фінансування «Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні» та «Державної програми приведення небезпечних об’єктів ВО «Придніпровський хімічний завод» в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання».
«Це рішення свідчить про непрофесійний підхід уряду до підготовки і виконання державного бюджету», - наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. «У такий спосіб посилюється залежність України від зовнішніх постачальників ядерного пального для АЕС та послаблюється позиція нашої держави на переговорах з іноземними потенційними постачальниками ядерного пального і технологій з виробництва в Україні ядерного пального», - додав він.
За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, замість диверсифікації та підтримки українського національного виробника, уряд вибрав найпростіший шлях – утвердження залежності держави від іноземних постачальників ядерного пального.
«На жаль, такі підходи нинішнього уряду не відповідають українським національним інтересам в ядерній галузі, а скоріше – сприяють реалізації інтересів іноземних компаній, насамперед російських, які закономірно відстоюють свої інтереси послідовно і жорстко, навіть незважаючи на потенційні втрати щодо гарантування безпечного розвитку ядерної енергетики», – констатував представник Президента з міжнародних питань енергобезпеки.
«У цьому контексті насторожують популістські заяви прем’єр-міністра України про начебто енергетичну незалежність та начебто масштабні розробки уранових родовищ і завод ядерного пального в Україні, виголошені на Міжнародному конгресі українців у Львові 20 серпня цього року. Ці заяви не відповідають дійсності хоча б тому, що були зроблені вже після прийняття урядом згаданої постанови від 19 серпня про обмеження фінансування програм із зазначених напрямків», – наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.