Катерина Ющенко розказала, як відчула запах страху

Голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО пообіцяла зробити Меморіал пам’яті жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» у Львові музеєм європейського зразка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЮЩЕНКО заявила під час відвідання меморіалу. У заході також взяли участь голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Валерій П’ЯТАК, голова Львівської обласної ради Мирослав СЕНИК, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, директор Центру досліджень визвольного руху Руслан ЗАБІЛИЙ.

У супроводі директора галузевого Державного архіву СБУ Володимира ВЯТРОВИЧА гості оглянули приміщення колишньої в’язниці.

«Дивлячись на ті жертви, яких зазнав наш народ в роки правління окупаційних режимів, мені хочеться подякувати Богові за те, що ми змогли вижити. Зайшовши до приміщення колишньої тюрми, я відчула страх. Тут досі відчувається запах крові і запах страху», - зазначила К.ЮЩЕНКО після огляду експозиції «Тюрми на Лонцького».

Звертаючись до авторів експозиції Меморіалу, вона наголосила на тому, що «показуючи жахливу історію цієї тюрми, розповідаючи про долі її в’язнів, ви не даєте людям забути, на що здатний тоталітарний режим. Фонд «Україна 3000», Президент України – ми зробимо все, щоб «Тюрма на Лонцького» стала музеєм європейського зразка. Донесення до наших громадян та світової спільноти правдивої історії України є одним з найвизначніших досягнень української незалежності».

Від фонду «Україна 3000» К.ЮЩЕНКО передала Меморіалу пам’яті жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» старовинну ікону, написану на бересті, та мультимедійний проектор.

«У рамках робіт, спрямованих на відродження національної пам’яті, які проводить СБУ, меморіал «Тюрма на Лонцького» займає особливе місце. Адже тюрма, в якій створюється музей, стала символом свавілля тоталітарних режимів та незламності українського визвольного руху», - зазначив голова СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також наголосив, що СБУ й надалі всіляко підтримуватиме ініціативу львівської громадськості зі створення музею. Голова СБУ повідомив присутнім про рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА надати меморіалу «Тюрма на Лонцького» загальнодержавний статус. Від імені Служби безпеки України В.НАЛИВАЙЧЕНКО передав меморіалу чотири комп’ютери.

Довідка УНІАН. У 1889-1890 рр. на перехресті сучасних вулиць Бандери та Коперніка у Львові було побудовано казарми для жандармерії. З 1919 року споруди почали використовувати як тюрму, у якій ув’язнювали з політичних мотивів. Серед в`язнів польського періоду (1918-1939) – провідники ОУН Степан Бандера, Ярослав Стецько, Микола Лебідь.

За часів першої радянської окупації протягом 1939-1941 рр. тут розміщувалися управління НКВС у Львівській області, в’язничне відділення цього управління та в’язниця № 1, розрахована на 1500 осіб.

На початку німецько-радянської війни влітку 1941 у в’язниці № 1, як і в інших в’язницях Львова та Західної України, в’язнів масово розстрілювали. Протягом 22-28 червня 1941 р. у тюрмі «на Лонцького» убили 1681 особу - 42% від усіх розстріляних в’язнів львівських тюрем.

Під час нацистської окупації (1941-1944) тут було організовано слідчу в’язницю гестапо. Протягом 1944-1991 рр. у в’язниці на Лонцького розміщувалися слідчий відділ та слідча в’язниці НКВС - МВС - КДБ.

28 червня 2009 року було відкрито перший етап експозиції меморіалу «Тюрма на Лонцького», яку підготували Центр досліджень визвольного руху та СБУ. Експозиція має три сюжетні лінії – історія споруди, в’язничний побут та масові розстріли в кінці червня 1941 року.