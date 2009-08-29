Сумська «Батьківщина» зняла свого голову

Керівника Сумської міської організації ВО «Батьківщина» Петра ГУЧЕНКО усунуто зі своєї посади рішенням бюро партійної організації. Виконуючим обов`язки голови партійної організації призначено керівника Ковпаківської районної в м. Суми організації ВО «Батьківщина» Володимир МОРОНДЕЛЬ, який працює командиром Сумського міського громадського формування з охороні громадського порядку «Захист». П.ГУЧЕНКО очолював міськорганізацію ВО «Батьківщина» з дня її заснування.

Як повідомила УНІАН прес-секретар БЮТ у Сумській області Олена СИДОРЕНКО, рішення про зміну керівника було прийняте членами бюро після планової перевірки роботи міської парторганізації. За словами О.СИДОРЕНКО, новий голова міської парторганізації буде обраний на партконференції, проте її дата поки що невідома. Не виключено також, що до президентських виборів така конференція не відбудеться.

Крім того, на засіданні бюро міської організації ВО «Батьківщина» прийняте рішення розглянути доцільність перебування П.ГУЧЕНКА на посаді секретаря Сумської міськради, в якій фракція БЮТ має майже половину мандатів.

Зміни в керівництві Сумської міської організації ВО «Батьківщина» стали наслідком конфлікту між місцевими бютівцями, більша частина з яких підтримує екс-керівника обласної організації ВО «Батьківщина» народного депутата України Івана СИДЕЛЬНИКА, а менша – колишнього голову Сумської обласної ради В’ячеслава ШАПОШНИКА.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня В.ШАПОШНИКА було усунуто з посади «завдяки» голосам фракції БЮТ, хоча партійне керівництво заборонило підтримувати його відставку. Після цього й відбулися зміни в керівництві обласної організації ВО «Батьківщина»: з посади її голови було звільнено І.СИДЕЛЬНИКА, який був замінений однодумцем В.ШАПОШНИКА Владиславом ЛУГОВИМ.