Литвин натякнув БЮТу, що не треба його квапити

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що в нього ще є час до 4 вересня для підписання закону щодо фінансування Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту у відповідь на заяву лідера фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА щодо необхідності термінового підписання керівником парламенту закону про фінансування Євро-2012.

І.КИРИЛЕНКО нагадав, що Президент відмовився підписувати даний закон.

В той же час В.ЛИТВИН нагадав, що парламентом 21 серпня розглядалося питання щодо вето Президента України на даний закон, і оскільки в Секретаріаті Президента документи приймаються до 16 години, то в цей день документи з парламенту не були подані. Він зазначив, що це було зроблено «після свят» (мабуть йдеться про те, що це було зроблено після 24 серпня – УНІАН).

В.ЛИТВИН зазначив, що в цьому випадку останній день для підписання головою ВР даного закону є 4 вересня.