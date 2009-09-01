Екс-спікер вирвав у журналістки мікрофон і викинув зі сходів (відео)

У парламенті стався інцидент між депутатом від Компартії Олександром Ткаченком і знімальною групою СТБ.

За словами кореспондента "Української правди",журналістка каналу Ольга Червакова намагалася записати інтерв`ю з депутатом, який напередодні висловлювався за зменшення кількості журналістів у Верховній Раді.

Свою позицію депутат пояснював тим, що "їх дуже багато у буфеті".

Коли Червакова намагалася з`ясувати у Ткаченка подробиці, він висловив бажання, щоб "журналісти висвітлювали діяльність не тільки буфету Верховної Ради, а хоча б зокрема те, що відбувається на селі і взагалі у суспільстві".

Коли журналістка почала задавати уточнююче запитання, Ткаченко почав тікати від камери, вдаривши рукою по мікрофону.

Коли Червакова наздогнала політика, він вирвав у неї з рук мікрофон і викинув його зі сходів. Мікрофон зламався.

Знімальна група СТБ викликала до Верховної Ради міліцію, представники якої мають скласти протокол щодо правопорушення депутата.

Разом з тим голова комітету ВР з питань свободи слова Ганна Герман заявила, що на найближчому засіданні комітет розгляне цей інцидент.

"Я сьогодні ж дам завдання, щоб це питання готували на завтра на засідання комітету. Ми дамо різку і справедливу оцінку таким діям і ухвалимо відповідне рішення", - заявила депутат.

"Ми будемо захищати журналістів і будемо підтримувати їхнє право на реалізацію своїх професійних завдань в усіх органах, в тому числі і в правоохоронних", - додала вона.