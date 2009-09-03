Ющенко зустрінеться з губернаторами за зачиненими дверима

Журналістів запросили на вступне слово

Сьогодні о 10.00 у Секретаріаті Президента України відбудеться зустріч Президента Віктора ЮЩЕНКА з головою Ради міністрів АРК, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Як повідомляє офіційний сайт Президента, головна тема зустрічі – проблеми регіонів, викликані недосконалістю нинішньої моделі державного управління, перспективи розвитку, необхідність виконання урядом повноважень щодо забезпечення ефективної бюджетної політики на місцях, а також обговорення проекту Конституції Президента В.ЮЩЕНКА. Журналісти запрошуються до прес-центру Секретаріату Президента, де матимуть можливість подивитися вступне слово В.ЮЩЕНКА. Після завершення наради планується брифінг учасників зустрічі. Акредитація ЗМІ за телефонами: 255-63-18 та 255-74-02.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter