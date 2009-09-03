Ющенко зустрінеться з губернаторами за зачиненими дверима

09:24, 03 вересня 2009
Політика
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Журналістів запросили на вступне слово

Сьогодні о 10.00 у Секретаріаті Президента України відбудеться зустріч Президента Віктора ЮЩЕНКА з головою Ради міністрів АРК, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, головна тема зустрічі – проблеми регіонів, викликані недосконалістю нинішньої моделі державного управління, перспективи розвитку, необхідність виконання урядом повноважень щодо забезпечення ефективної бюджетної політики на місцях, а також обговорення проекту Конституції Президента В.ЮЩЕНКА.

Журналісти запрошуються до прес-центру Секретаріату Президента, де матимуть можливість подивитися вступне слово В.ЮЩЕНКА.

Після завершення наради планується брифінг учасників зустрічі.

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