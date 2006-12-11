Суд зобов`язав Давидовича порахувати голоси, зібрані Медведчуком

Сьогодні Печерський районний суд Києва зобов`язав Центральну виборчу комісію підбити загальні підсумки збору підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО і Єдиного економічного простору.

Як повідомили УНІАН в прес-службі СДПУ(о), суд виніс рішення за адміністративним позовом громадянина А.ОСАДЧОГО до ЦВК, в якому було визнано протиправною бездіяльність ЦВК, що стосується підбиття підсумків збору підписів громадян України, які поставили свої підписи під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Суд зобов`язав Центрвиборчком виконати свій обов`язок відповідно до частини 4 статті 20 Закону України «Про всеукраїнські і місцеві референдуми» й підбити загальні підсумки збору підписів громадян України.

У прес-службі нагадали, що збір підписів за проведення всеукраїнського референдуму проходив з жовтня 2005 по березень 2006 року. Всього 4 млн. 664 тис. 902 громадяни України поставили свої підписи за проведення референдуму, на який були винесені питання: «Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО)?» і чи «Підтримуєте Ви участь України в Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом з Російською Федерацією, Республікою Казахстан і Республікою Білорусь, відповідно до Договору про формування Єдиного економічного простору, підписаного 19 вересня 2003 року?».

Як повідомив адвокат А.МОШИНСЬКИЙ, процес за позовом громадянина А.ОСАДЧОГО до Центральної виборчої комісії проходив з 16 листопада 2006 року. Всього відбулося п`ять засідань суду, причому за ініціативою Центрвиборчкому судові засідання двічі переносилися.

Як повідомляв УНІАН, СДПУ(о) з листопада 2005 року по лютий 2006 року по всій країні організувала 109 ініціативних груп, які зібрали на підтримку референдуму про членство України в НАТО і участь в ЄЕП понад 4,6 млн. підписів, які були передані в ЦВК.

30 жовтня цього року голова ЦВК Я.ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень при зборі підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО і ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених за фактами внесення неправдивих відомостей в підписні листи щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України в НАТО і ЄЕП.