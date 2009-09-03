У БЮТ підозрюють, що Ющенко і Янукович готують розпуск ВР

У БЮТ вважають, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Партія регіонів розробляють сценарій розпуску парламенту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, про це заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він нагадав, що 2 вересня В.ЮЩЕНКО після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ заявив про можливість розпуску парламенту. Водночас, за словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, в цей же день, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ в Одесі в ультимативній формі заявив про те, що його політична сила не дасть працювати парламенту, поки не будуть проголосовані законопроекти про підвищення соціальних стандартів.

На переконання першого заступника лідера фракції БЮТ, «такі, майже спонтанні заяви Президента і Віктора ЯНУКОВИЧА не є випадковими”. “Є всі підстави вважати, що Секретаріат Президента та Партія регіонів знову спільно готують і намагаються розіграти масштабну аферу, яка полягає у тому щоб спочатку заблокувати роботу парламенту, а потім розпустити Верховну Раду», - сказав він. За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, складається враження, що Партія регіонів та Секретаріат Президента створили спільний виборчий штаб. “Кооперація ПР, Секретаріату Президента та особисто ЮЩЕНКА ставить перед собою завдання: повністю заблокувати законодавчу гілку влади майже на рік, а відтак, позбавити Уряд законодавчої підтримки для боротьби з кризою; накласти на державний бюджет масштабні додаткові витрати по проведенню виборів до парламенту; і, як наслідок довести Україну до економічного краху», - додав народний депутат.

А.КОЖЕМ’ЯКІН переконаний, що все це робиться з єдиною метою, аби у всьому звинуватити прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО. Він наголосив, що такий спільний сценарій Партії регіонів та Президента може мати жахливі, а головне незворотні наслідки для України. “Тому за цинічними заявами спікерів ПР про соціальний захист населення, турботу про добробут народу ховається бажання дестабілізувати ситуацію, посіяти хаос в країні і на цьому тлі заробити хоч якісь дивіденди.» - підкреслив перший заступник лідера фракції БЮТ.

При цьому він нагадав, що у Конституції України чітко зазначено, що Президент України не може розпускати парламент за пів року до виборів Президента. “Тому, які б нездорові ідеї, вкинути країну у повне безвладдя, не виникали у наших опонентів – парламент і уряд в Україні будуть працювати.» - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.