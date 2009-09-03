Яценюк думає, що Тимошенко загнала Україну в пастку

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що немає контракту України з Росією щодо зменшення обсягів газу та відміни штрафів за таке зменшення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав на прес-конференції, коментуючи заяви Юлії ТИМОШЕНКО з приводу домовленостей із Російською Федерацією.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що оскільки був міністром закордонних справ України, то знає “різницю між політичними заявами і реальними документами”.

За його словами, уряд має «пред’явити народу України зміни до контракту щодо зменшення придбання обсягу газу та щодо великого прощення російськими партнерами всіх штрафів, які передбачені».

«Такого контракту немає і навряд чи буде», - додав він.

Він наголосив, що ці «штрафи і кулуарні домовленості будуть використовуватися у політичній президентській кампанії як певні козирі».

За його словами, контракт, який був підписаний з Росією щодо обсягів газу, «це пастка, в яку ми зайшли завдяки уряду і нам з цієї пастки доведеться дуже довго виходити».

Він наголосив, що «переможні реляції уряду» щодо зменшення на 37% обсягів закупівлі газу – це не досягнення уряду в питанні енергозбереження, а лише наслідок того, що через дії Кабінету міністрів обсяг промислового виробництва впав на 30%.