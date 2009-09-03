Яценюк думає, що Україну мають тримати чотири кити

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК називає чотири пріоритети, які необхідно виконати для розвитку України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, сьогодні на прес-конференції у Києві він наголосив, що подальше існування України залежить від вирішення чотирьох завдань: нова індустріалізація, ефективне сільське господарство, освічена і здорова нація, боєздатна армія.

Говорячи про нову індустріалізацію, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що за останні 18 років в Україні “нічого не збудували, реально не створили жодної доданої вартості”. Водночас, за його словами, сьогодні, в період кризи, тільки країни, які мають реальне виробництво, почали демонструвати хоч якусь позитивну динаміку.

«Тому для України критично і вкрай необхідно негайно розпочати процес нової індустріалізації через будівництво нових заводів, нових електростанцій, нової інфраструктури і нових мереж. Це дозволить, по-перше, дати людям робочі місця, по-друге, реально вирішити питання економічної кризи і наповнити бюджет», - наголосив лідер «Фронту змін».

Стосовно розвитку сільського господарства А.ЯЦЕНЮК зазначив, що іншого шляху, ніж великотоварне промислове сільське господарство, немає. “Таке сільське господарство дасть Україні змогу наповнити внутрішній ринок власними продуктами харчування. Адже сьогодні, на жаль, ми наповнюємо свій внутрішній ринок у кращому випадку на 60%, на відміну від США і Франції”, - підкреслив він.

За його словами, промислове сільське господарство дасть змогу повернути Україні «статус не тільки європейської, але й світової житниці». «У цьому питанні, я вважаю, ми знайдемо партнерів і в Росії, і в Казахстані, і в Білорусі», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Водночас, переконаний він, розвиток промислового сільського господарства дозволить відновити населення на селі, покращити демографічну ситуацію, утримувати фельдшерсько-акушерські пункти, будинки культури, школи та іншу соціальну інфраструктуру.

Щодо питання здоров’я й освіченості нації А.ЯЦЕНЮК наголосив: «Нам потрібна здорова й освічена нація, яка не вимирає. Потрібні люди, які не тільки отримують дипломи, а які фізично, морально і духовно здорові, конкурентоздатні на ринку праці завдяки високим стандартам і якості освіти. Тому зміни у медичній та освітній системах – це два ключових пріоритети, які повинні бути виконані у найкоротші терміни». На його переконання, в українських школах діти мають в обов’язковому порядку вивчати три мови: російську, українську та англійську, і за бажанням – інші.

Він підкреслив, що, за прогнозами, у 2050 році українців залишиться 36 мільйонів. “Залишиться територія, а повинна бути – країна. Країна з людьми, які можуть, вміють працювати і мають фізичні можливості це робити”, - додав він.

Окремо А.ЯЦЕНЮК наголосив на питанні створення боєздатної армії. «Ми жодного разу за 18 років не підіймали це питання. Щоправда, ми намагалися її реформувати, щоб потім кудись вступити. Але усі реформи в Україні, чи то у медицині, чи то в охороні здоров’я, чи то в армії й промисловості зводилися тільки до одного – знищення системи життєзабезпечення, яка була створена раніше», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що питання боєздатної армії включає у себе розвиток оборонно-промислового комплексу і патріотичне виховання.

«Для нас критично важливо усвідомити: якщо завтра трапляться події, які змусять українців взяти зброю в руки, то чи зможуть вони це зробити? Чи є така зброя і чи є такі українці? Я переконаний, що є! Але для цього треба зробити дуже багато», - заявив депутат.

Крім того, наголосив він, боєздатна армія - це й зростання економіки за рахунок повернення України на ринок озброєнь світу. Він нагадав, що Україна входила у першу п’ятірку лідерів світу на ринку озброєнь, сьогодні її витіснили у першу десятку, а за кілька років Україна може взагалі втратити цей ринок.

А.ЯЦЕНЮК заявив, що виконанню цих чотирьох цілей повинні бути підпорядковані усі дії нового Президента України. «Усі інші програми і реформи, які часто декларувалися в Україні - ніщо інше, як фальшпанелі. Ми повинні чітко усвідомити, що виключно завдяки цим чотирьом підходам, цим чотирьом базовим цілям ми можемо змінити державу. І це моє бачення змін в Україні», - цитує прес-служба «Фронту змін» слова свого лідера.