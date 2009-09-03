Міліція обіцяє через десять днів сколихнути всю Одесу

Найближчим часом одеська міліція має намір повідомити громадськості результати розслідування цілого ряду гучних справ, зокрема, можливо, розслідування крадіжки полотна Караваджо. Про це ІА "МОСТ-Одесса" повідомив начальник міського управління внутрішніх справ Едуард ДОБРИНІН.

"Найближчими днями, можливо, за тиждень - днів за десять, ми проведемо для ЗМІ прес-конференцію і розповімо громадськості про результати розслідування всіх гучних справ", - сказав Е.ДОБРИНІН.

Відповідаючи на запитання кореспондента агентства, чи поінформують на цій прес-конференції про результати розслідування декількох вибухів, що прогриміли нещодавно в Одесі, або крадіжки полотна "Узяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди" художника Мікеланджело Мерізі да Караваджо, Е.ДОБРИНІН сказав: "І про вибухи розповімо... Ми сколихнемо всю Одесу. Розповімо про все, що відбувається в місті".

Інформагентство нагадує, що 31 липня 2008 року з музею Західного і Східного мистецтва вкрали один із найцінніших творів, що зберігаються в Одесі, - картину Мікеланджело Мерізі да Караваджо "Узяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди", що була написана в ХVII столітті. За оцінкою експертів, вартість картини може досягати 100 мільйонів доларів.