У БЮТ розказали, як регіонали до них підходять, обнімають і дякують

Фракція Партія регіонів заблокувала сьогодні трибуну парламенту, оскільки побачила, що у сесійній залі відбуваються результативні голосування за законопроекти.

Таке переконання в інтерв’ю УНІАН висловив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що «коли «регіонали» зрозуміли, що відбуваються результативні голосування, то вони прийшли в сесійну залу для того, щоб заблокувати роботу (як відомо, на початку засідання фракція Партії регіонів залишила сесійну залу, мотивуючи свій вчинок тим, що більш як на 15 хвилин сьогоднішнє позачергове засідання не відкриється – УНІАН).

І.КИРИЛЕНКО стверджує, що законопроекти, передбачені сьогоднішнім порядком денним, були підготовлені до розгляду на засіданні ВР.

Він зазначив, що з 41-го запропонованого до розгляду законопроекту, 35 мають висновки комітетів, а щодо 6 законопроектів, то висновків немає, тому що не відбулось засідання комітету з питань аграрної політики. При цьому І.КИРИЛЕНКО додав, що комітети надали позитивні висновки стосовно 24 законопроектів, і це означає, «що представники всіх фракцій проголосували за підтримку даного законопроекту» (на засіданнях комітетів - УНІАН).

Коментуючи вимоги фракції Партії регіонів розглянути законопроект щодо підвищення зарплат і пенсій, І.КИРИЛЕНКО наголосив, що позиція фракції БЮТ полягає в тому, що необхідно «піднімати соціальні стандарти», але таким чином, щоб не спровокувати інфляцію та девальвацію гривні. За його словами, як компроміс, можна ухвалити рішення щодо підвищення соціальних стандартів з грудня. У такому випадку «і вони («регіонали» – УНІАН) будуть задоволені, бо їм теж треба виходити з ситуації, і ми розблокуємо роботу парламенту», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що депутати із фракції Партії регіонів «підходять до нас і просто обнімають і дякують за те, що ми стоїмо на тому, щоб не спровокувати інфляцію» шляхом необгрунтованого підвищення мінімальних зарплат і пенсій.

За словами І.КИРИЛЕНКА, якби таке рішення було ухвалене, то «регіоналів» «свої б роздерли». «Але ж фішка є фішка, зараз же виборча кампанія», - сказав лідер фракції БЮТ.