Янукович про парламент, сиріт і прообраз майбутньої більшості

Лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що вже у вівторок, 8 вересня, парламент підтримає ініціативу Партії регіонів і проголосує за підвищення соціальних стандартів для найбільш знедолених верств населення.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі В.ЯНУКОВИЧА.

За його словами, першими в підвищенні виплат мають бути сироти та багатодітні сім’ї. Лідер Партії регіонів переконаний, що в парламенті знайдеться більшість для прийняття такого закону. “І це буде значима перемога конструктивних сил у Верховній Раді України. Це може бути прообразом майбутньої парламентської більшості”, - сказав він.