Головою Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад обрали Гусака

Установчий з’їзд Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад обрав головою цієї організації Липинського сільського голову Луцького району Волинської області Богдана ГУСАКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено учасниками з’їзду одностайно.

Делегати з’їзду, що проходить сьогодні у Києві, ухвалили рішення про створення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, затвердили статут організації та її символіку.

Зараз делегати формують робочі органи Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.