Представники МЗС говорили про нафту, ЄС та візит Ющенка до Грузії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує у листопаді здійснити візит до Грузії.

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН Надзвичайний і Повноважний Посол України в Грузії Василь ЦИБЕНКО, про підготовку цього візиту йшлося в ході українсько-грузинських політичних консультацій, які відбулися сьогодні в Києві.

За словами посла, в ході консультацій також обговорювалось питання проведення чергового Енергетичного саміту, під час якого будуть визначені подальші кроки з реалізації низки енергетичних проектів, зокрема щодо Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського транспортування нафти з використанням нафтопроводу Одеса-Броди.

Сторони обмінялися думками щодо термінів проведення чергового засідання спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва між нашими державами.

Обговорювались також можливості розширення співпраці між парламентами України й Грузії, особливо в контексті ініціативи Європейського парламенту щодо створення Парламентської асамблеї ЄС та країн «Східного партнерства».

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