Ющенко відкриє Форум видавців у Львові
08:15, 10 вересня 2009Політика
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НТКУ транслюватиме виступ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Львівської області.
Як повідомляє офіційний сайт Президента, планується, що у Львові глава держави візьме участь в офіційному відкритті 16-го Міжнародного форуму видавців та проведе зустріч з інтелігенцією Львівщини.
Планується, що об 11.00 НТКУ в прямому ефірі транслюватиме виступ В.ЮЩЕНКА на відкритті Міжнародного форуму видавців, а о 14.00 - зустріч глави держави з інтелігенцією області.
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