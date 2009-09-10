Ющенко відкриє Форум видавців у Львові

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Львівської області.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, планується, що у Львові глава держави візьме участь в офіційному відкритті 16-го Міжнародного форуму видавців та проведе зустріч з інтелігенцією Львівщини.

Планується, що об 11.00 НТКУ в прямому ефірі транслюватиме виступ В.ЮЩЕНКА на відкритті Міжнародного форуму видавців, а о 14.00 - зустріч глави держави з інтелігенцією області.