Ющенко провів день з вівчарами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО подякував гуцулам за те, що вони бережуть традиції своєї землі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні у місті Рахів на Закарпатті під час участі в урочистому відкритті фестивалю-ярмарку «Гуцульська бринза».

«Надзвичайно важливо для всієї нашої держави, що ви так високо тримаєте свою культуру. З кожним роком, я впевнений, вона розвиватиметься все більше», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, нагадавши, що 2 вересня цього року підписав указ, спрямований на підтримку гуцульської культури.

За словами Президента, «сьогоднішній фестиваль - це фестиваль не тільки бринзи, а й нашої культури, повернутої традиції». В.ЮЩЕНКО. Він особливо наголосив, що цей край відомий високим рівнем культури і духовності. «Доки є традиція, культура - доти буде нація», - підкреслив глава держави.

В.ЮЩЕНКО також запевнив, що держава дедалі більше сприятиме розвитку традиційних для цієї землі галузей, наголосивши, що сьогоднішня присутність на заході представників влади усіх рівнів є знаком такої підтримки. За його словами, йдеться, зокрема, про відродження конярства, вівчарства та ін. «Важливо через бюджет підтримати вівчарство, надати субсидії, потрібні для підтримки цієї галузі», - зазначив В.ЮЩЕНКО. Він також наголосив на важливості підвищення статусу професії вівчаря.

Глава держави окремо звернув увагу на важливість розвитку туристично-рекреаційних можливостей регіону. «Найбільшу економіку в цей край може принести туризм», - переконаний В.ЮЩЕНКО. У цьому контексті Президент наголосив на важливості збереження карпатських лісів: «Через збереження лісу, через підтримку культури, традиції ми зможемо повернути сюди мільйони туристів».

В.ЮЩЕНКО також вручив подяки Президента кращим умільцям вівчарської справи та народних ремесел. «Це вдячність тим людям, які піднімають нашу духовність, утверджують нашу культуру», - сказав він.

Президент особисто запалив символічну ватру фестивалю «Гуцульська бринза». Він ознайомився з продукцією виробників сиру, а також з експозиціями фестивалю.

Перед початком фестивалю разом з учасниками заходу Президент взяв участь у символічній пішій ході до місця проведення «Гуцульської бринзи» (урочище «Буркут»).

***Щорічний обласний фестиваль-ярмарок «Гуцульська бринза» приурочується до повернення вівчарів з полонин додому. Вже стало традицією в цей період, як вдячність за важку працю протягом літа, влаштовувати це свято.

Фестиваль-ярмарок організовується з метою популяризації вівчарства, відродження народних гуцульських традицій, звичаїв, влаштування святкового дійства для гостей та жителів Закарпаття. Під час проведення фестивалю-ярмарку організовуються виставки робіт традиційного народного декоративно-прикладного мистецтва, виставка-продаж традиційних страв Закарпаття.