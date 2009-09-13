Помер брат Усами бен Ладена

Один з братів лідера міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда" Усами бен Ладена Сабет (Thabet) помер, повідомило в неділю агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на арабську газету Al-Riyadh.

Згідно з заявою сім`ї "терориста номер один", Сабет помер у суботу, а його похорони пройдуть вже в неділю в святому для мусульман місті Мекка. Причина смерті і вік брата Усами не повідомляються.

Сабет бен Ладен - один з 54 синів вихідця з Йемену Мухаммеда бен Ладена, який заснував в Саудівській Аравії в 1930 році фірму, що займається спорудою будівель і будівництвом доріг. На даний момент активи цієї фірми оцінюються в декілька мільярдів доларів. Сім`я бен Ладена відреклася від сина-засновника "Аль-Каїди" і відмовилася від будь-яких зв`язків з ним в 1994 році, коли Саудівська Аравія позбавила терориста громадянства за те, що він закликав повалити королівську сім`ю в цій країні.

РИА Новости