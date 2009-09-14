Тимошенко завтра презентує бюджет - 2010

В Українському домі

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та члени уряду проведуть у вівторок, 15 вересня, презентацію бюджету на 2010 рік. Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, початок презентації о 12:00. місце проведення - Український дім, вул. Хрещатик 2. Акредитація (до 18:30 14 вересня)за телефонами: 256-65-43, 256-66-32, 256-66-43, 256-75-81.

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