Ющенко у Туркменістані говоритиме про газ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 14-16 вересня відвідає з офіційним візитом Туркменістан.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, основною метою візиту є надання нового поштовху розвитку двостороннього політичного діалогу та обговорення нових спільних проектів співпраці наших країн.

У першу чергу йтиметься про відновлення прямих поставок туркменського газу в Україну та співпрацю у торговельно-економічній та військово-технічній сфері, відзначили в прес-службі.