Ющенко у Туркменістані говоритиме про газ
08:35, 14 вересня 2009Політика
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Дводенний візит
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 14-16 вересня відвідає з офіційним візитом Туркменістан.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, основною метою візиту є надання нового поштовху розвитку двостороннього політичного діалогу та обговорення нових спільних проектів співпраці наших країн.
У першу чергу йтиметься про відновлення прямих поставок туркменського газу в Україну та співпрацю у торговельно-економічній та військово-технічній сфері, відзначили в прес-службі.
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