У Тимошенко сьогодні важливий день

Уряд має намір остаточно затвердити проект державного бюджету на 2010 на засіданні 14 вересня.

Як повідомляв УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на позачерговому розширеному засіданні уряду щодо підготовки проекту держбюджету на 2010 рік у суботу, 12 вересня.

«На основі нашого сьогоднішнього обговорення сьогодні, завтра й у понеділок Міністерство фінансів вноситиме всі необхідні зміни до бюджету, й у понеділок ми проводитимемо остаточне засідання уряду, на якому затверджуватимемо остаточний проект бюджету й передаватимемо до Верховної Ради», - сказала тоді Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що уряд відповідно до Бюджетного кодексу внесе проект держбюджету до парламенту не пізніше 15 вересня.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що проект держбюджету на 2010 рік формувався виходячи з розвитку економіки країни в 2009 році в умовах світової фінансової кризи.

«Бюджетний 2009 рік уже підходить до завершення. Ми вже думаємо про наступний 2010 рік і готуємо розрахункові прогнози на 2011 рік», - повідомила вона.