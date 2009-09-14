Профспілки обурились тим, що пропонує Тимошенко

Федерація профспілок України висловлює рішучий протест у зв`язку з рішенням Кабінету міністрів України заморозити розміри державних соціальних стандартів і гарантій у державному бюджеті України на 2010 рік.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ФПУ.

Профспілки відзначають, що соціальний діалог, який тривав майже півроку, завершився повним ігноруванням урядом пропозицій ФПУ та законних прав членів профспілок. “Більше того, Кабінет міністрів України зірвав засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради 11 вересня 2009 року, і фактично позбавив профспілки та роботодавців можливості громадського впливу на формування соціальних складових проекту головного фінансового документа країни на 2010 рік”, - говориться в заяві.

У Федерації вважають, що урядом знову штучно занижено прожитковий мінімум майже на 300 грн., що позбавляє мільйони українців законного права на належні соціальні гарантії.

”Запропонований Кабінетом міністрів України підхід до формування бюджетної політики у 2010 році призведе до того, що доходи майже 15 мільйонів громадян, зокрема пенсіонерів, стануть значно нижчими від межі бідності”, - наголошують у ФПУ.

Федерація звернулася до Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо забезпечення в державному бюджеті України на 2010 рік реалізації конституційного права громадян на достатній рівень життя. Крім того, у ФПУ вимагають від Кабінету міністрів здійснення розрахунків та обґрунтувань показників видатків на соціальні цілі на підставі реального прожиткового мінімуму та інших державних соціальних стандартів і гарантій, визначених відповідно до законів України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про оплату праці», «Про прожитковий мінімум», Генеральної угоди між Кабінетом міністрів, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями, а також рішень Конституційного Суду України.

Крім того, вважають у Федерації, уряд має передбачити встановлення в проекті держбюджету на 2010 рік розмір мінімальної заробітної плати в сумі не менш як 960 грн. з подальшим її підвищенням щокварталу темпами, не нижче темпів зростання середньої заробітної плати та з перевищенням рівня інфляції.

У ФПУ також вимагають від Президента України та Верховної Ради України не допустити прийняття даного проекту держбюджету-2010, а від МВФ - переглянути домовленості з урядом щодо обмеження зростання мінімальної і середньої заробітних плат у бюджетному секторі, а також пенсій та інших соціальних трансфертів відповідно до прогнозованого рівня інфляції на 2009 рік.

”В разі продовження ганебної практики формування бюджетів за методом перекладання всіх негативних наслідків кризи на плечі трудящих з нехтуванням законних соціальних гарантій профспілки вдадуться до рішучих дій на захист трудових і соціальних прав громадян України”, - наголошується в заяві.