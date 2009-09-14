З «потужним» підвищенням соцвиплат Тимошенко почекає ще більше року

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що вже з 1 грудня 2010 року уряд зможе істотно підвищити соціальні виплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час пленарного засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президенті України.

«Я переконана, що після завершення кризи вже з 1 грудня наступного року ми потужно підвищуватимемо всі наші соціальні стандарти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, в проекті державного бюджету на 2010 рік передбачено помірне підвищення заробітних плат для окремих категорій населення, зокрема для вчителів, працівників охорони здоров`я, бібліотек і клубів. Прем`єр-міністр уточнила, що таке підвищення здійснюватиметься за рахунок введення спеціальних доплат, які дозволять у середньому на 20% збільшити рівень заробітної плати.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що пенсіонери з рівнем пенсій до 1000 грн. отримуватимуть спеціальну доплату на придбання медикаментів.