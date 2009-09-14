Тимошенко знайшла у бюджеті ще один мільярд

Перехід з 1 грудня 2009 року на Єдину тарифну сітку оплати праці вимагатиме додатково 1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час пленарного засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України.

«У новому бюджеті передбачена норма, яка з 1 грудня переводить на застосування єдиної тарифної сітки для всіх категорій працівників», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що така норма була введена на вимогу профспілок.

«Для забезпечення цієї норми потрібно було додатково знайти більш як 1 млрд. грн. Це чимала сума, але ми її знайшли», - додала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, застосування Єдиної тарифної сітки дасть змогу збільшити ставку першого тарифного розряду майже на 35%, порівняно з груднем 2008 року.