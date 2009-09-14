Ющенко просить Тимошенко припинити авантюру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд відмовитись від популізму при підготовці державного бюджету на наступний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

За її словами, Президент вважає, що головним завданням та іспитом для влади є бюджетний процес, від якого буде залежати добробут громадян та динаміка подолання наслідків світової фінансової кризи.

«Президент закликає уряд відмовитись від перевиборчого популізму під час підготовки державного бюджету на 2010 рік. Уряд має взяти на себе мужність і запропонувати країні справедливий бюджет», - наголосила прес-секретар глави держави.

За її словами, уряд має зробити акцент у бюджеті-2010 на інвестиціях.

«Другий поспіль нереальний бюджет в умовах глобальної економічної кризи стане крахом для української економіки та соціальної сфери», - процитувала слова В.ЮЩЕНКА його прес-секретар.

Вона зазначила, що граничний дефіцит бюджету перевищує 3% ВВП, проти чого категорично заперечує Президент, оскільки зростання державного боргу є серйозною загрозою для фінансової стабільності України.

І.ВАННИКОВА підкреслила, що особливе занепокоєння у Президента України викликає позиція уряду щодо підтримки малого підприємництва.

Вона зауважила, що у більшості європейських країн це один з найбільш антикризових інструментів.

«Кабінет міністрів, незважаючи на свої ж численні заяви щодо підтримки розвитку малого та середнього бізнесу, у проекті бюджету не збільшив видатки на фінансування заходів з реалізації національної програми про сприяння розвитку малого підприємництва», - сказала І.ВАННИКОВА, нагадавши, що проект бюджету на наступний рік передбачає на це таку саму цифру, що і нинішній бюджет - 400 тис. грн.

І.ВАННИКОВА підкреслила, що Президент закликає уряд врахувати його принципові зауваження до проекту бюджету, які були направлені прем’єр-міністру ще 10 вересня, а також сформувати місцеві бюджети на чинній законодавчий базі.

«Поки не пізно, слід припинити авантюру щодо формування місцевих бюджетів на базі недіючого Бюджетного кодексу – це призведе до фактичного ручного розподілу 12 тис. місцевих бюджетів», - наголосила прес-секретар Президента.