НСПО вважає збільшення мінімальної зарплати «зрадою інтересів людей»

Національний спільний представницький орган профспілок та профспілкових об`єднань (НСПО) заявляє, що пропоноване Федерацією профспілок України різке збільшення мінімальної заробітної плати призведе до другої хвилі економічної кризи в Україні. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві НСПО, підписаній керівником цієї організації Петром ПЕТРИЧЕНКОМ.

У документі, зокрема, зазначається, що “ми живемо в критичний час світової фінансово-економічної кризи, коли важко достовірно спрогнозувати її розвиток та передбачити кінець спаду економіки”, і “головним завданням на цей період є зупинення падіння економіки, збереження в працездатному стані підприємств, зменшення збитковості їх роботи”. На переконання НСПО, у цей час, “заради боротьби з кризою, ми зобов`язані якомога виваженіше збільшувати мінімальні соціальні гарантії задля збереження можливості як держави, так і більшості суб`єктів господарювання, витримати натиск кризових явищ та, в першу чергу, гарантувати досягнутий рівень всіх соціальних стандартів та виплачувати їх вчасно та в повному обсязі”.

Розуміючи необхідність поступового підвищення мінімальних соціальних стандартів, Національний спільний представницький орган профспілок та профспілкових об’єднань пропонує виходити при цьому “з мотивів доцільності, економічного обгрунтування та зменшення негативних наслідків від необгрунтованого збільшення цієї величини”.

Як йдеться в заяві НСПО, “урядом прийнято цілу низку документів й реалізуються системні антикризові заходи, що дають позитивний результат. Незважаючи на обмежені фінансові ресурси, продовжують діяти всі соціальні стандарти, що були зафіксовані наприкінці 2008 року. Кабінет міністрів України взяв на себе зобов`язання зберегти досягнутий рівень соціальних страхових виплат і пенсій. Це зобов`язання уряд виконав. З метою захисту працівників, які отримували найменшу зарплату у 2009 році, уряд підвищив мінімальну зарплату на 11%”.

Далі в документі підкреслюється, що Національний спільний представницький орган профспілок та профспілкових об`єднань не підтримує позицію Федерації профспілок України щодо різкого, радикального збільшення мінімальної заробітної плати, більше того, вважає її «згубною, антидержавною та такою, що зраджує інтереси людей, бо це призведе до масштабного скорочення робочих місць, стрімкого падіння виробництва і, як наслідок, початок другої хвилі кризи». Як йдеться в заяві, керівництво Федерації профспілок України “захоплене Партією регіонів, що призвело до політизованості позиції профспілок, використання профспілок в інтересах однієї партії. Здоровий глузд та реальний стан речей не враховуються”.

В НСПО вважають за необхідне розробити державну програму, яка б передбачала здійснення за 3-5 років поетапного збільшення мінімальної заробітної плати та її наближення до прожиткового мінімуму в залежності від економічних досягнень держави та уповільнення кризи. Така програма має передбачати зростання темпів росту мінімальної зарплати в залежності від темпів зростання валового внутрішнього продукту, від зростання економіки.

Національний спільний представницький орган профспілок і профспілкових об`єднань вважає, що “в цей важкий час тільки зважена політика уряду, співпраця усіх соціальних партнерів може привести до позитивних зрушень у виробництві, економіці країни та вивести країну з кризи”, йдеться у заяві.