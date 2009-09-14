Гриценко вважає, що росіяни на Хонді самі влетіли в його Мерседес

Інформація міліції про аварію за участю автомобіля спікера Верховної Ради Криму, внаслідок якої травмовано троє людей, носить упереджений характер і переслідує мету чинити тиск на розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні прес-секретаря кримського спікера Алли ГОРЄВОЇ.

(УНІАН: Міліція стверджує, що автомобіль «Мерседес», який, за її даними, перебуває на обліку в Державному управлінні справами Президента України й закріплений для обслуговування голови парламенту Криму, став причиною дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмовано троє громадян Росії. «В ході огляду встановлено, що винуватцем аварії є водій «Мерседеса», що виїхав на смугу зустрічного руху», - заявили в міліції).

А.ГОРЄВА заявила, що 12 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля ВР АРК Мерседес. «За інформацією прес-служби Державтоінспекції Головного управління МВС України в Криму, автомобіль «Мерседес-бенц», слідуючи з Феодосії до Сімферополя, зіткнувся з автомобілем Honda Fit. Дорожньо-транспортна пригода сталася, коли останній, виїжджаючи з території автозаправної станції на проїжджу частину автодороги й маючи кермо з правого боку, скоїв зіткнення з автомобілем «Мерседес Бенц S-500», який рухався по дорозі зі сторони Феодосії в напрямку Сімферополя», - заявили в прес-службі парламенту автономії.

Посилаючись на дані Міністерства охорони здоров`я Криму, А.ГОРЄВА зазначила, що сьогодні водій і один із постраждалих пасажирів автомобіля «Хонда» виписані з лікарні, інший постраждалий пасажир – молода людина, 1988 року народження, «поки перебуває в лікарні з легкими тілесними ушкодженнями». «За характером травм його буде виписано через 3-4 дні», - зазначили в прес-службі ВР Криму.

«Інформація, опублікована на офіційному сайті ВЗГ ГУМВС України в Криму, носить явно упереджений характер із метою чинення тиску на розслідування», - заявили в парламенті Криму.