Мера Сімферополя вигнали з регіоналів

Рада кримської організації Партії регіонів рекомендує народному депутату Василю КИСЕЛЬОВУ (фракція ПР) повернутися на посаду голови парторганізації в автономії.

Таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні, де з 43 членів ради були присутні 23, повідомили УНІАН у прес-службі парторганізації.

Рада рекомендувала В.КИСЕЛЬОВУ відкликати подану ним заяву до політради Партії регіонів й повернутися до виконання обов`язків голови кримської організації.

Крім того, рада прийняла ряд кадрових рішень. Зокрема, скасувала рішення ради кримської парторганізації "в частині клопотання" перед політрадою ПР про призначення Анатолія МОГИЛЬОВА начальником виборчого штабу в АРК із виборів Президента України й вирішила виключити мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА з Партії регіонів. У провину Г.БАБЕНКУ ставлять "невиконання рішення політради Партії регіонів щодо відновлення єдності у фракції "Блок "За Януковича!" у Сімферопольській міській раді й порушення норм партійного життя".

УНІАН поки не має в своєму розпорядженні коментарю Г.БАБЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня політрада ПР задовольнила заяву В.КИСЕЛЬОВА й перевела його на час президентської кампанії з посади голови Кримської республіканської організації партії на керівну посаду до центрального штабу.