Ющенко перетасував Управління держохорони
09:19, 15 вересня 2009Політика
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Оприлюднено укази
Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснив кадрові ротації в Управлінні державної охорони.
Глава держави призначив Михайла БОНДАРЧУКА заступником начальника Управління державної охорони України з матеріально-технічного забезпечення, звільнивши з цієї просади Петра ДМИТРЕНКА.
Також Президент призначив Сергія КУЛИКА та Володимира КРИВЕНКА заступниками начальника Управління державної охорони України, звільнивши з цих посад Івана БАБИЧА та Валерія КЛЕВЧУКА.
Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
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