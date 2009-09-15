Ющенко перетасував Управління держохорони

Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснив кадрові ротації в Управлінні державної охорони.

Глава держави призначив Михайла БОНДАРЧУКА заступником начальника Управління державної охорони України з матеріально-технічного забезпечення, звільнивши з цієї просади Петра ДМИТРЕНКА.

Також Президент призначив Сергія КУЛИКА та Володимира КРИВЕНКА заступниками начальника Управління державної охорони України, звільнивши з цих посад Івана БАБИЧА та Валерія КЛЕВЧУКА.

Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті глави держави.