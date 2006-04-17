Ніякої більшості БЮТ, ПОРИ та ГАК не існує

Прес-служба Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО заявляє, що 65 депутатів Київради готові конструктивно співпрацювати з мером Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

У переданому УНІАН коментарі прес-служба Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО зазначає, що в суботу, 15 квітня, прес-службою БЮТ було оприлюднене повідомлення “про створення так званої «більшості» за участі трьох фракцій у Київраді на чолі з Віталієм КЛИЧКОМ”. При цьому прес-служба Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО повідомляє, що “65 депутатів Київради готові працювати на благо киян і конструктивно співпрацювати з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. У п’ятницю, 14 квітня, 61 депутат взяв участь в засіданні першої сесії новообраної Київради”.

Прес-службу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО “особливо дивує зарахування прес-службою БЮТ до складу так званої «більшості» фракції ПОРА–ПРП у повному складі. Адже у п’ятницю, 14 квітня, четверо депутатів, які пройшли по списку цього блоку до Київради: Іван САЛІЙ, Сергій РУДИК, Євген ШАЛОМЄЄВ та Сергій ЧЕРЕП, взяли участь у засіданні першої сесії Київради.

Оскільки загальна кількість депутатів Київради становить 120 осіб, то саме мер Києва може стверджувати про підтримку з боку більшості депутатів Київради.

Крім того, прес-служба Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО підкреслює, що “жодних підтверджень інформації про «збори» так званої «більшості», крім повідомлення самої прес-служби БЮТ, не існує”.

Як повідомляв УНІАН, за результатами виборів 26 березня 2006 року, із 120 місць у Київській міській раді 41 здобув Блок Юлії Тимошенко, 21 - Блок Леоніда Черновецкого, 15 - «Наша Україна», 14 - ПОРА-ПРП, 9 - Партія регіонів, по 7 - «Громадський актив Києва» та Соцпартія, 6 - Народний блок Литвина.

14 квітня відбулася перша сесія нової Київради, на якій новообраний мер Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вступив на свою посаду. На цій сесії, 61 новообраний депутат Київради отримав мандат.

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