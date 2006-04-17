Черновецький: не можна гаяти час на з`ясування стосунків

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКОГО звертається до політичних сил – переможців виборів до Київської міської ради з пропозицією розпочати конструктивний діалог, покликаний забезпечити розвиток та процвітання міста Києва як столиці України та великого європейського міста.

Про це йдеться у зверненні міського голови до переможців виборів до Київради, текст якого передано УНІАН прес-службою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як наголошує мер, Київрада не має морального права гаяти час на з’ясування стосунків між політичними силами та на торги щодо посад. Тому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликає політичні сили не розмінювати долю Києва на преференції для чийогось бізнесу чи на задоволення чиїхось непомірних амбіцій. Також він вважає неконструктивними та неприпустимим ультимативні заяви окремих політичних сил щодо власного місця та ролі в політичному та економічному житті Києва. “Для мене як міського голови всі фракції Київради є рівноправними партнерами, без поділу на старших і молодших. Єдиним критерієм оцінки буде ефективність роботи на благо киян”, - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, Київська міська рада – це, передовсім, не велика політика, а велике господарство, яке потребує відповідального підходу та щоденної дбайливої роботи. “Я переконаний – киян не цікавить, хто вважатиметься в Київраді більшістю, а хто – опозицією. Людям потрібні тепло, світло, нормальна робота транспорту та житлово-комунального господарства, вирішення болючих проблем життя нашого міста”, наголошує мер.

У зв’язку з цим він закликає всі політичні сили “полишити ідейні суперечки, припинити парад амбіцій і спільно виробити підходи, які створять всі умови для ефективної та конструктивної роботи в ім’я Києва та киян”.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевняє, що його діяльність на посаді Київського міського голови спиратиметься не лише на його передвиборчу програму, підтриману киянами, але й на всі конструктивні положення програм інших політичних сил, які одержали підтримку киян на виборах до Київської міської ради.

Тому він пропонує всім цим політичним силам якнайшвидше сісти за стіл переговорів для вироблення плану першочергових кроків нової київської влади. Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пропонує політичним силам підписати Меморандум розвитку Києва, який би визначав такі першочергові кроки, та розпочати конструктивну роботу. “Ми спільно доберемо найкращих професіоналів з різних політичних сил для реалізації завдань, визначених таким Меморандумом. Київрада повинна стати єдиною командою, згуртованою спільними цілями розвитку та процвітання Києва”, - наголосив мер столиці.

Див. також повідомлення прес-служби щодо цього