Черновецький нагріє киян на гарячій воді?

Ціна гарячої води для киян може зрости вдвічі, якщо буде реалізована ідея Черновецького щодо укладання угод про плату за воду для підігріву. Про це заявив в інтерв’ю журналістам один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«На найближчій сесії Київради представниками Блоку Черновецького та Громадського активу Києва, які відстоюють інтереси приватних власників «Київенерго», планується прийняття рішення про укладання угод щодо плати за воду для підігріву. Для киян це означає введення плати за неіснуючу послугу», - сказав опозиційний політик.

За словами Андрієвського, сьогодні вартість води для підігріву вже включена до тарифу.

«Компанія ділків Черновецького прагне нагріти киян на гарячій воді та провести рішення, за яким кияни будуть двічі платити за гаряче водопостачання: перший раз, як за «воду для підігріву», а другий – як за «гарячу воду», - зазначив депутат.

«Упевнений, що подібні маніпуляції з угодами та цінами, спроби вводити плату за неіснуючі послуги не лише незаконні, але й вкрай небезпечні для міського комунального господарства. Черновецький вкотре підтверджує, що неспроможний керувати містом, і всі проблеми прагне перекласти на плечі простих киян», - наголосив Андрієвський.